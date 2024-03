Dezlănțuire pe piața cripto: Bitcoin sparge o nouă barieră psihologică și atinge un nou preț record Costul bitcoin a crescut la 65 de mii de dolari pentru prima data din 15 noiembrie 2021, arata datele platformei Binance. Astfel, bitcoin a crescut treptat pana la valorile sale maxime ale nivelului din 2021. Creșterea apare in contextul in care cei mai mari mineri americani au fost forțați sa reduca semnificativ producția de bitcoin (BTC) in ianuarie, totul din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Analiștii cred ca valoarea actuala nu este limita, bitcoin avand capacitatea de ac rește in preț pana la cel puțin 80 de mii de dolari. Evoluția ciudata Evoluția ciudata Pe 12 noiembrie 2021,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

