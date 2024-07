Piața neagra a țigaretelor crește in mai pana la 10,4% din totalul consumului, comparativ cu 9,8% in martie, conform studiului realizat de compania de cercetare Novel. Este cel mai ridicat nivel al contrabandei, din ianuarie 2020. „In luna mai, contrabanda inregistreaza cea mai mare creștere in nord-est, cu 5,2 pp pana la 26,5%, regiunea continua […] The post Contrabanda cu țigarete atinge un record al ultimilor ani! Avem prețuri mai mari decat in Luxemburg appeared first on Puterea.ro .