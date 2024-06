Stiri pe aceeasi tema

- Nvidia, compania care a știut sa profite cel mai mult de creșterea domeniului Inteligenței Artificiale, a ajuns miercuri la o capitalizare record de peste 3.000 miliarde dolari pe bursa, depașind și Apple. Capitalizarea Nvidia a crescut, datorita procesoarelor, de opt ori in ultimele 18 luni.

- Creditarea ipotecara a crescut cu aproape 30%, in primele luni ale acestui an. Suma totala a banilor imprumutați de romani pentru achiziția de locuințe a depașit 1 miliard de euro. Totalul creditelor ipotecare noi acordate in primele trei luni ale acestui an a fost de aproximativ 1,1 miliarde de euro…

- Liderii UE sunt pe cale sa aprobe un plan prin care profiturile, in valoare de circa 3 miliarde de euro, provenite din investirea activelor rusești inghețate in Occident, sa fie utilizate pentru a cumpara arme pentru Ucraina, informeaza Politico.

- Directorul executiv al Ferrari, Benedetto Vigna, spune ca spera ca intr-o buna zi sa poata vinde o mașina de 10 miliarde de dolari. Cu toate ca glumește, ideea lui se bazeaza pe un fenomen real din industria auto: clienții foarte bogați sunt gata sa plateasca prețuri uriașe pentru a-și crea propriul…

- Unul dintre principalii operatori internaționali de pe piața energiei regenerabile cu tehnologii multiple, anunța intrarea pe piața din Romania prin accesarea segmentului de Generare Distribuita.

- Șase romani au ajuns in clasamentul cu cei mai bogați oameni ai lumii publicat de revista Forbes. Impreuna, averile lor ajung la 10,6 miliarde de dolari, potrivit news.ro.Cel mai bogat roman este Daniel Dines, in varsta de 52 de ani, cu o avere estimata de Forbes la 2,7 miliarde de dolari.Acesta…

- Romania are sase reprezentanti in clasamentul miliardarilor lumii publicat marti, 2 aprilie, de revista Forbes, cu averi insumate care totalizeaza 10,6 miliarde de dolari, iar cel mai bogat roman este Daniel Dines, in varsta de 52 de ani, cofondatorul si CEO-ul companiei din domeniul tehnologiei UiPath,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat joi ca nu e multumit de cati bani s-au cheltuit din PNRR, el precizand ca Romania a primit 33% din banii alocati in PNRR si 20% din banii primiti i-am cheltuit. 9,45 de miliarde de euro au intrat si s-au cheltuit 1,95 de miliarde…