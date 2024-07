Stiri pe aceeasi tema

- In luna iunie, piața auto din Romania a inregistrat o creștere de 62% fața de 2023, reflectand eforturile guvernului condus de Marcel Ciolacu de a stimula economia și de a imbunatați nivelul de trai al romanilor.

- La un an de guvernare PSD și masuri de plafonare luate in cascada, sectoarele economice vizate nu doar ca nu au intrat in faliment, dar buna parte dintre ele au generat profituri mult mai mari. Practic, protejarea puterii de cumparare a romanilor a produs ca principal efect stabilitate și chiar creștere…

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu a alocat bugete record pentru educație și sanatate. Deși prioritate au investițiile in cele doua domenii cheie, Guvernul PSD a crescut salariile celor din invațamant, cat și ale personalului medical. Investițiile au vizat modernizarea infrastructurii, imbunatațirea…

- Partidul Social Democrat - Alianta PSD-PNL CMF 41240002Creșterea salariului minim in Romania este esențiala pentru alinierea la reglementarile europene, care recomanda ca acesta sa reprezinte 50% din salariul mediu brut, asigurand astfel un nivel de trai decent pentru lucratori. Datele statistice oficiale…

- Investițiile publice fara precedent asumate de Guvernul condus de Marcel Ciolacu au dus Romania in topul european al creșterii economice și la o valoare fara precedent a Produsului Intern Brut (PIB).

- Strategia PSD de investiții pentru creștere economica sustenabila a Romaniei inseamna dezvoltare, dar și transformarea industriei naționale. Datele publicate de Institutul Național de Statistica la 17 mai arata ca Guvernul condus de Marcel Ciolacu susține industria romaneasca sa faca trecerea de la…

- „Fapte:1. Rata anuala a inflației a scazut la 6,6% in martie, de la 7,2% in februarie - INS.2. PIB-ul Romaniei a ajuns in 2023 la cel mai mare nivel din istoria țarii, peste 1600 mld lei - INS.3. Numarul romanilor aflați in saracie extrema (deprivare materiala și sociala severa) a scazut cu 855.000…

- USR se impotrivește, inca o data, majorarilor de salarii. Dupa ce au atacat orice majorare de salariu la Curtea Constituționala, incercand doar sa blocheze orice marire a veniturilor, acum USR nu este de acord nici cu creșterea salariului minim, o condiție obligatorie a Romaniei de aliniere la practicile…