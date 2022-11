Cum poți râmâne fără bani într-o clipă: o nouă înșelătorie circulă pe net Mesajul in numele Petrom este puternic distribuit pe rețelele sociale, alaturi de un link pe care, daca il accesam, am putea obține 2.000 de lei. Totul este insa o inșelatorie, care ne poate lasa fara bani. In ultima perioada, o mulțime de incercari de frauda au fost facute in numele unor diferite site-uri, companii sau […] The post Cum poți ramane fara bani intr-o clipa: o noua inșelatorie circula pe net appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

