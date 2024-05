Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numarul 3 mondial si detinatorul trofeului, a fost eliminat in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, de catre rusul Andrei Rublev.

- Elena Rybakina (24 de ani, 4 WTA) a revenit fantastic in duelul 100% kazah din „sferturile” turneului de la Madrid. A trecut de Yulia Putintseva (29 de ani, 50 WTA), scor 4-6, 7-6(4), 7-5. Rybakina a ajuns la meciuri 16 consecutive caștigate pe zgura și se anunța o pretendenta serioasa pentru trofeul…

- Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (3 ATP, favorit nr. 2) s-a calificat vineri in runda a treia a turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.877.020 de euro, dupa ce l-a invins in doua seturi, 6-2, 6-1, pe kazahul Alexander Sevcenko (59 ATP).

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev (4 ATP, favorit nr.4) s-a calificat miercuri in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.950.575 de euro, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-2, 6-4, de francez

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (Statele Unite), in finala caruia l-a invins duminica in doua seturi, scor 7-6 (7/5), 6-1, pe rusul Daniil Medvedev. Alcaraz, numarul 2 mondial si dublu campion in Marele Slem (US Open 2022 si Wimbledon 2023),…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (Statele Unite), in finala caruia l-a invins duminica in doua seturi, 7-6 (7/5), 6-1, pe rusul Daniil Medvedev, reeditand astfel succesul din 2023, in fata aceluiasi adversar, potrivit Agerpres. Alcaraz (20…

- Daniil Medvedev s-a calificat in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Indian Wells, dupa ce l-a invins in doua seturi pe danezul Holger Rune, cu 7-5, 6-4. Medvedev (4 ATP) va juca in penultimul act contra americanului Tommy Paul, victorios in duelul cu norvegianul Casper Ruud, scor 6-2, 1-6,…

- Zi fasta pentru principalii favoriți la turneul „ATP 500” de la Dubai, care s-au calificat in sferturile de finala ale competiției. Singura excepție a fost Karen Khachanov, eliminat de Jiri Lehecka.