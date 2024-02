Stiri pe aceeasi tema

- Șeful PSD Marcel Ciolacu nu vrea sa pațeasca precum Victor Ponta la alegerile din 2014, cand diaspora a facut diferența la voturi, astfel ca este posibil sa organizeze cel puțin 2 zile de vot pentru romanii din strainatate, „ca sa nu se creeze emoție in diaspora”. Ciolacu a declarat, la sediul PSD,…

- Rastunare de situație in cazul tragediei de la 2 Mai, provocata de Vlad Pascu, tanarul drogat care a ucis cu mașina 2 studenți. Anchetatorii susțin ca de vina sunt și victimele, care au creat o stare de pericol, pentru ca ar fi mers pe partea dreapta a drumului, nu pe stanga, așa cum prevede legislația…

- Un deputat membru al partidului Reper, condus de Dacian Cioloș, a inițiat un proiect de lege prin care este interzisa candidatura la principalele functii in stat, precum si participarea la ceremonii oficiale a demnitarilor sau functionarilor care au ocupat functii in conducerea Partidului Comunist Roman…

- Patronul firmei care a executat lucrarile la internatul din Odorheiu Secuiesc, al carui perete s-a prabușit peste copii, a fost reținut pentru 24 de ore, conform unor surse judiciare. Laszlo Szilveszter Sandor este administrator și acționar unic al SC Lareno – Fa SRL, firma executanta a proiectului…

- The World Health Organization (WHO) on Thursday urged governments to treat e-cigarettes similarly to tobacco and ban all flavours, threatening cigarette companies’ bets on smoking alternatives, according to Reuters. Some researchers, campaigners and governments see e-cigarettes, or vapes, as a key…

- Guvernul noului presedintelui ultraliberal Javier Milei a anuntat marti un program dur de austeritate, prin care isi propune sa stabilizeze economia puternic afectata de datorii și inflație. Terapia de soc anuntata de ministrul economiei Lus Caputo prevede devalorizarea cu peste 50% a monedei nationale…

- Romania’s trade deficit for goods contracted by 12.2% y/y to E28.9bn (9.2% of GDP) in the 12 months to October 2023, as imports edged down by 0.5% y/y to E122.7bn and exports advanced by 3.7% y/y to E93.8bn (30% of GDP), according to bne Intellinews. The country’s deficit-to-GDP ratio peaked at 11.8-11.9%…

- Klaus Iohannis a declarat, vineri la receptia de la Palatul Cotroceni oferita cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, ca este responsabilitatea cetatenilor romani sa protejeze viitorul natiunii si sa ramana vigilenti „in fata curentelor extremiste care, daca nu suntem suficient de atenti, pot deveni…