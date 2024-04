Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne a publicat in transparenta decizionala Ordonanta de Urgenta care prevede comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Prin derogare de la legislația in vigoare, primarii și președinții de consilii județene vor putea sa treaca la alt partid fara sa-și piarda mandatul,…

- Scandalul comasarii alegerilor, care a adus coaliția PSD – PNL in pragul ruperii, ar fi fost tranșata intre liderii Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca. Convorbirea celor doi președinți ar fi avut loc duminica, in ziua in care era, de fapt, programata, o ședința a coaliției, arata Antena 3 CNN. Surse liberale…

- Liderii coalitiei PSD-PNL nu se mai vad duminica in sedinta, pentru a discuta despre comasarea alegerilor din acest an. Intalnirea ar fi fost programata pentru miercuri. Surse politice spun ca social-democratii sunt cei care au decis sa amane sedinta de la ora 18.00, dat fiind faptul ca au fost deranjati…

- Coordonatorul campaniei electorale a PSD, Mihai Tudose, susține ca in coaliția de guvernare exista impedimente tehnice in implementarea alegerilor comasate. Pe langa aspectele tehnice, Tudose arata ca o campanie facuta pe timpul verii nu este una normala pentru ca ”nici tramvaiul nu merge”. ”Nu despre…

- In ședința PNL, oameni influenți din partid au cerut ruperea alianței cu Partidul Social Democrat, dupa blocajul negocierilor pe comasarea alegerilor. Vasile Blaga, europarlamentarul PNL, i-a cerut președintelui Nicolae Ciuca sa se ia o decizie tranșanta cu privire la comasarea alegerilor, arata stenograme…

- Liderii Coalitiei nu au ajuns la un acord privind comasarea alegerilor, astfel ca este posibil ca cele patru runde de alegeri sa aiba loc la termen. Liderii PSD și PNL nu a ajuns, luni, la un consens in ceea ce privește stabilirea calendarului pentru alegerile electorale din 2024. Marul discordiei care…

- Pe masura ce liderii cartelurilor de droguri iși indreapta atenția catre furtul de fonduri UE, șefa Parchetului European (EPPO) iși dorește sa riposteze. Laura Kovesi, șefa Parchetului European (EPPO), cauta sa obțina puteri și finanțare suplimentare pentru a face fața fraudatorilor care iși indreapta…

- Șeful PSD Marcel Ciolacu nu vrea sa pațeasca precum Victor Ponta la alegerile din 2014, cand diaspora a facut diferența la voturi, astfel ca este posibil sa organizeze cel puțin 2 zile de vot pentru romanii din strainatate, „ca sa nu se creeze emoție in diaspora”. Ciolacu a declarat, la sediul PSD,…