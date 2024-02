A aparut o tentativa de frauda financiara de tip deepfake care folosește imaginea guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. ”In ultima perioada, pe mai multe platforme si retele de socializare, au aparut postari tip deepfake care il implica pe guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Videoclipurile folosesc fraudulos imaginea si vocea guvernatorului BNR pentru a convinge […] The post O noua inselatorie deepfake, care folosește imaginea lui Mugur Isarescu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .