Stiri pe aceeasi tema

- A fost bataie salbatica in strada la Sighetu Marmației. Sursele noastre spun ca s-au folosit rangi. Doi tineri au ajuns pe mainile medicilor, unul dintre aceștia fiind in stare foarte grava. Curios este faptul ca deși au trecut cateva zile de la momentul agresiunii, suspecții sunt in libertate. Ba unul…

- Caz ingrozitor in Argeș! Un adolescent de 16 ani a trait cele mai groaznice momente, cand ar fi fost batut crunt de o asistenta medicala. Femeia ar fi avut un comportament foarte agresiv fața de el. Baiatul a facut declarații despre ceea ce s-ar fi intamplat in centru.

- Rudele artistului spun ca acesta obișnuia sa ia pastile pentru slabit. Halucinant este și faptul ca artistul s-a simțit rau cu o zi inainte de a muri. Barbatul a ajuns la urgențe unde medicii au observat ca starea lui nu este una buna și i-au recomandat sa ramana cateva zile internat pentru ai multe…

- O adolescenta și-a ucis tatal și fratele mai mic, in varsta de doar patru ani. Tot ea a fost cea care a alertat autoritațile, spunand ca i-a impușcat pe cei doi mortal. Cu viața a scapat doar sora fetei mai mica, copila de doar doi ani fiind incuiata intr-o alta camera.

- „Plafonarea preturilor nu a functionat niciodata. Nu functioneaza nici in Romania. Companiile apeleaza la tot felul de tertipuri pentru a-si ascunde marjele, fie cumparand in interiorul grupului mai scump, fie facandu-si propriile marci de distribuitor. Rezultatul este rau si pentru consumatorul roman,…

- Caz șocant in Galați. Un barbat și-ar fi ucis fratele mai mare, l-ar fi așezat in cada, iar mai apoi a sunat la 112. Medicilor le-a spus ca l-a gasit mort. El este principalul suspect in acest caz și ar putea sa iși petreaca mulți ani in spatele gratiilor.

- Ministrul Agriculturii a precizat ca masura privind plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de baza ar putea fi prelungita si dupa data de 31 ianuarie 2024. Florin Barbu va avea marti o intalnire cu procesatorii, iar miercuri va discuta cu retailerii pentru a se pune de acord daca vor prelungi…

- Arunca o privire asupra imaginii principale a acestui material. S-ar putea sa crezi ca este doar o mulțime de pisici. Dar, printre ele, exista un iepure care se ascunde. Crezi ca ești una dintre puținele persoane care pot sa gaseasca animalul in 23 de secunde? Succes! Primul lucru pe care-l vezi in…