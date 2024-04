Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au emis un ordin de protecție impotriva unei bunici de 69 de ani, din Galați, dupa ce unul dintre cei cinci nepoți a mers cu mama sa la poliție și a declarat ca el și frații sai sunt agresați de bunicii paterni.

- Ca un adevarat miracol, dupa ce era deja disparut de mai bine de 24 de ore, micuțul de doar 2 anișori avea sa fie gasit. Dar, povestea lui continua, mai ales ca s-a aflat ce a povestit Radu Ayan, dupa ce a stat singur in padure peste 24 de ore.

- Polițiștii de la rutiera au incercat sa-l opreasca pe barbat la un control de rutina, insa acesta a accelerat și a fugit de oamenii legii.Imediat, aceștia au pornit in urmarirea lui. Dupa cațiva kilometri, autoturismul condus de tanarul de 21 de ani a fost blocat in trafic insa, pentru a-l scoate din…

- Noi detalii incredibile au ieșit la iveala in urma crimei de la Galați, dupa ce o fetița in varsta de doar noua ani a fost schingiuita pana la moarte de propria mama. Atat matușa, cat și unchiul ei, au fost retinuti pentru complicitate la omor, apoi eliberati, cu interdictia de a pleca din tara. Iata…

- Scene șocante s-au petrecut marți in județul Galați. Polițiștii au primit un apel 112 despre faptul ca un barbat și-a injunghiat parinții, dupa care a fugit. Polițiștii l-au identificat și au mers la domiciliu, unde suspectul i-a atacat cu un cuțit.Unul dintre cei 5 polițiști care au intervenit…

- Un barbat de 75 de ani din Bucuresti a fost salvat in urma unei interventii a politistilor si a luptatorilor Serviciului de Actiuni Speciale, intrucat fiul sau nu ii permitea sa iasa din apartament, el amenintand cu un cutit. Politistii au fost alertati de un alt barbat, venit in vizita, care a fost…

- Mai multe fete s-au batut, joi, intr-o școala din Hunedoara, dar si in afara acesteia. Una dintre fetele implicate si-a chemat sora mai mare, care a intrat intr-o sala de clasa si a palmuit o eleva. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Cu ocazia zilei de 30 ianuarie – Zilei Internaționale pentru Nonviolența in Scoala, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara, impreuna cu polițiștii de pe raza municipiului Gherla, au organizat activitați preventive in incinta și in zona adiacenta unitaților de invațamant preuniversitar din…