Stiri pe aceeasi tema

- Caz halucinant in Galați! Cinci frați au trecut prin chinuri groaznice, din cauza bunicii lor. Au fost batuți crunt, iar ani de zile au fost hraniți cu mancare de pisici. Fratele mai mare ar fi sesizat autoritațile, insa nu ar fi fost salvați de nimeni. Copilul a facut declarații badureroase.

- Zeci de romani au fost ținuți slavi de alți romani in Spania. Aceștia erau atrași prin joburi promițatoare. In locuința abuzatorilor au fost gasite bijuterii in valoare de 40.000 de euro.

- La perchezițiile domiciliare, anchetatorii au descoperit peste 180 de plicuri conținand substanța vegetala, porționata și ambalata in scopul comercializarii, mai multe punguțe cu substanțe de tip cristal, cantare electronice și mai multe sume de bani

- O familie de crescatori de animale din județul Galați este terorizata de hoți. Doi indivizi mascați și cu topoare au intrat in ferma, au ranit un caine ciobanesc și au furat mai multe animale și pasari.

- Trei autoturisme au fost implicate, aseara, intr-un accident mortal produs pe DN 25, in localitatea Traian, judetul Galati. Una dintre victimele incarcerate a fost declarata decedata, cealalta fiind inconstienta. Alte sase persoane sunt ranite. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri. Trei mașini s-au…

- Ana Maria, o tanara de 29 de ani care locuiește in Spania, a lansat un apel pe internet, in care cere informații despre familia sa biologica din Romania. Aceasta a venit pe lume in București, pe 3 ianuarie 1995, iar la naștere a primit numele Ana Maria Mușat. Ulterior, ea a fost data spre adopție, […]…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei, antrenata de selectionerul spaniol Xavier Pasqual, evolueaza in grupa B a Campionatului European, care este gazduit de Germania, in intervalul 10-28 ianuarie. Adversarele tricolorilor de la „SAP Arena" din Mannheim, sunt: Spania, Austria si Croatia. Primele…