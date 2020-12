Cuplul prezidențial a participat, in ziua de Craciun, la slujba religioasa, de la Biserica Catolica din Sibiu, iar Prima doamna a țarii a șocat prin vestimentația sa. Președintele Klaus Iohannis a mers, in dimineața zilei de Craciun, impreuna cu soția sa, Carmen Iohannis, la slujba, la Sibiu, la Biserica Catolica din Piața Mare, informeaza B1 TV. Prima Doamna […] The post Carmen Iohannis șocheaza din nou prin ținuta, intr-un loc pios. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .