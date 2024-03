Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a negat, marți, ca ar fi cerut RA-APPS renovarea unei vile de lux pentru a locui dupa ce iși termina mandatul la Cotroceni. Președintele a mai subliniat ca nici nu vrea sa iși scurteze mandatul cu cateva luni, așa cum s-a vehiculat, in perspectiva nominalizarii sale intr-o alta funcție…

- Consilierul local din partea PNL in comuna Banca, Iordanel Cernat, este cercetat pentru furt, violența in familie și distrugere dupa ce și-a agresat soția și i-a furat geanta și telefonul dupa o cearta și o criza de gelozie chiar in fața școlii unde preda. Martori la scena au fost mai mulți elevi ai…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose, unul dintre cei care negociaza condițiile de comasare cu PNL, a vorbit la Antena 3 despre candidatura lui Klaus Iohannis la șefia NATO. Tudose a subliniat ca nu exista o ințelegere interna, la nivelul coaliției PSD-PNL, cu privire la propunurea lui Iohannis, insa…

- Romania a trimis o notificare formala catre Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) cu privire la intenția actualului președinte al Romaniei, Klaus Iohannis, de a candida la funcția de secretar-general al organizației. Notificarea oficiala trimisa de Romania celorlalte țari membre NATO cu…

- Un incident șocant a zguduit comunitatea locala din Altavilla Milicia, langa Palermo, dupa ce Giovanni Barreca, un zidar italian in varsta de 54 de ani, și-a ucis soția și doi dintre copiii sai intr-un act de violența ingrozitor. Potrivit relatarilor din La Repubblica, tragedia a avut loc in noaptea…

- Mai multe incendii au izbucnit in fața sediului Parlamentului European de la Bruxelles, acolo unde se afla și președintele Klaus Iohannis. Incendiile au fost provocate de fermierii protestatari potrivit Antena 3 CNN. #BREAKING – Protests and fires outside the European Parliament as heads of state and…

- Deputatul AUR Adrian Axinia a depus la Sectia 17 Politie din Bucuresti o cerere pentru a declara disparitia presedintelui Klaus Iohannis. Parlamentarul a motivat ca din data de 18 decembrie 2023, Klaus Werner Iohannis nu a mai avut nicio actiune publica. ”Klaus Werner Iohannis nu a mai aparut public…

- Marian Claudiu Balan, un cunoscut profesor de matematica din Valcea, a disparut brusc. Anchetatorii sunt de parere insa ca barbatul a fost ucis chiar de soția sa și de cei doi copii minori. Dispariția lui Marian Claudiu Balan a fost sesizata la poliție chiar de verișoara lui, care a declarat ca barbatul…