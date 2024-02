Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a venit cu clarificari despre cresterea pensiilor romanilor, dupa vizita FMI la noi in tara, avand in vedere ca institutia a recomandat majorarea pensiilor in etape. ”As vrea sa fac o precizare dupa ce am vazut in ultimele zile tot felul de presupuneri privind vizita FMI si…

- Premierul Marcel Ciolacu a izbucnit la adresa celor care critica noua lege a pensiilor. El a spus ca s-a saturat sa vada tot felul de specialiști și politicieni care intreaba toata ziua pe la televizor de unde avem bani de pensii. Ciolacu i-a numit pe aceștia ”mai, magarilor” și ii acuza ca baga frica…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la sedinta Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) desfasurata la Cluj, ca formatiunea pe care o conduce ar trebui sa intre la guvernare dupa alegerile din acest an, pentru ca actualul guvern „nu are viziune, nu are curaj si nu are bun simt”.…

- Elena Lasconi, primar al municipiului Campulung Muscel, și-a dat demisia din funcția de conducere a organizației USR Argeș, dar susține ca nu pleaca la alt partid. Elena Lasconi și-a justificat demisia din filiala Argeș spunand ca are mult de lucru la Primaria Campulung Muscel. „Sunt mai multe care…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre functia de presedinte al Consiliului European și susține ca „este o sansa reala pentru Romania”, iar șeful statului ar putea prelua aceasta funcție in luna mai. Intrebat, joi, de jurnaliști, daca Iohannis are vreo șansa…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in sedinta de Guvern, ca a promis ca va face din reforma aparatului bugetar una dintre prioritatile acestui mandat si este cea mai ambitioasa reforma a aparatului bugetar din ultimii 30 de ani, el precizand ca procesul de reorganizare a ministerelor si institutiilor…

- Klaus Iohannis a fost luat cu asalt pe Facebook, primind sute de comentarii, majoritatea critice, dupa mesajul pe care l-a postat prin care solicita gasirea „de urgența” a cauzelor care au dus la tragedia din Odorheiu Secuiesc, incident soldat cu moartea unui baiat de 17 ani și ranirea altor trei fete,…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului de Externe o discuție cu președintele Klaus Iohannis, pentru rechemarea in țara a ambasadorului din Statele Unite, Andrei Muraru. Muraru, fost consilier al lui Iohannis, a declarat, in timpul vizitei lui Ciolacu in SUA, ca a fost exclus de la intalnirile…