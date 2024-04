Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, intrebat de un ziarist de ce a ales sa calatoreasca in Coreea de Sud cu un avion de lux, ca toate deplasarile sale in strainatate sunt efectuate “in interesul Romaniei și cu respectarea integrala a legislației in vigoare”. “Da, am venit intr-o deplasare…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, este, in perioada 22 – 24 aprilie, intr-o vizita oficiala in Coreea de Sud, unde a fost invitat de omologului sau, Yoon Suk Yeo. Iohannis a decolat iarași din Sibiu spre Coreea de Sud cu avionul privat de lux cu care a mers in Emiratele Arabe și turneul din Africa,…

- Renovarile la Palatul Cotroceni nu mai contenesc. In decursul celor doua mandate ale lui Klaus Iohannis, Administrația Prezidențiala a contractat nenumarate din lucrari. Acum, un nou contract a fost parafat pentru renovarea fațadelor a doua cladiri din curtea instituției. Incepand cu anul 2016, din…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca daca PNL iese de la guvernare va merge la președintele Klaus Iohannis sa-și depuna mandatul. De asemenea, a mai adaugat ca „cel mai bine pentru el și colegii sai ar fi fost sa nu intre la guvernare”, pentru ca altfel, in prezent, ori am fi avut alegeri anticipate,…