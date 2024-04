Stiri pe aceeasi tema

- Cuplul prezidențial și-a prelungit vizita oficiala in Coreea de Sud cu inca o zi potrivit site-ului Președinției coreene, iar aeronava de lux cu care calatorește va intra in spațiul aerian romanesc in jurul orei 18.00, potrivit jurnaliștilor de la Boarding Pass. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, intrebat de un ziarist de ce a ales sa calatoreasca in Coreea de Sud cu un avion de lux, ca toate deplasarile sale in strainatate sunt efectuate “in interesul Romaniei și cu respectarea integrala a legislației in vigoare”. “Da, am venit intr-o deplasare…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, este, in perioada 22 – 24 aprilie, intr-o vizita oficiala in Coreea de Sud, unde a fost invitat de omologului sau, Yoon Suk Yeo. Iohannis a decolat iarași din Sibiu spre Coreea de Sud cu avionul privat de lux cu care a mers in Emiratele Arabe și turneul din Africa,…

- Dupa ce și-au petrecut Vinerea Mare pe un teren de golf, șoții Iohannis au mers sambata seara la slujba de Inviere care a avut loc la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu. Presedintele Klaus Iohannis a sosit impreuna cu sotia sa, sambata seara, la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime”…

- Justiția romana a pronunțat o prima condamnare in cazul uciderii brutale a omului de afaceri din Sibiu, Adrian Kreiner. Ilie Sitariu, calauza celor trei criminali, care l-au omorat in bataie pe Kreiner la vila sa din Sibiu, a primit o condamnare cu suspendare, de trei ani. Ilie Sitariu a fost primul…