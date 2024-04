Iohannis sfidează din nou: ”Nu știu cum definiți un avion de lux, eu am venit cu o aeronavă mică” Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, intrebat de un ziarist de ce a ales sa calatoreasca in Coreea de Sud cu un avion de lux, ca toate deplasarile sale in strainatate sunt efectuate “in interesul Romaniei și cu respectarea integrala a legislației in vigoare”. “Da, am venit intr-o deplasare externa așa cum au fost și […] The post Iohannis sfideaza din nou: ”Nu știu cum definiți un avion de lux, eu am venit cu o aeronava mica” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

