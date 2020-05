Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, recomanda oamenilor sa nu incerce sa cumpere de pe internet Remdesivir, noul medicament autorizat in Statele Unite ca terapie pentru Covid-19, pentru ca produsul care ar fi de vanzare pe internet in…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie este destul de rezervat in privința eficienței acestui medicament in tratarea Covid-19, aratand ca informațiile sunt contradictorii, nu au fost facute suficiente studii și, spune profesorul, trebuie luat in calcul și factorul politic și economic care apare…

- Șeful Societații de Microbiologie, Alexandru Rafila, a precizat ca testele PCR sunt cele mai bune in lupta cu noul coronavirus, pentru ca detecteaza prezența virusului in organism, nu dupa ce el a trecut, astfel ca se pot lua masurile necesare. Rafila a explicat ca in spitale sunt testați toți pacienții…

- Un medicament experimental produs de compania Gilead Sciences pentru pacientii cu forme severe de infectii Covid-19 a avut o eficacitate promitatoare, dand sperante ca in curand va exista primul tratament pentru noul coronavirus, transmite Bloomberg. Studiul publicat in New England Journal of Medicine…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat, la Digi24, ca, cel mai probabil, in 2021 vom avea un vaccin pentru coronavirus. Totuși, un medicament realizat in SUA ar putea deveni disponibil in toamna acestui an. „In ceea ce privește vaccinul, aproape toata lumea este…

- Președintele Societații de Microbiologie, Alexandru Rafila, a spus, vineri, a Pro TV, ca situația din Romania se va inrautați in scurt timp, iar la varful epidemiei vom trece de o mie de cazuri pe zi. Medicul Rafila a explicat ca pe masura ce va crește capacitatea de testare va crește și numarul celor…