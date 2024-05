Modificări care înlătură inechități din Legea pensiilor militare de stat ■ ele au fost votate de membrii Comisiei de aparare, ordine publica și siguranța naționala din Camera Deputaților ■ comisia a fost prezidata de deputatul nemțean Laurențiu Leoreanu, in calitate de președinte ■ cele doua modificari repara inechitațile generate in 2017 de modificarea Legii nr.223/2015 ■ Astazi, 28 mai 2024, in cadrul ședinței Comisiei de […] Articolul Modificari care inlatura inechitați din Legea pensiilor militare de stat apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ■ Ministerul Dezvoltarii a transmis catre ApaVital Iași adresa de aprobare a memorandumului care face referire la angajari de personal pentru deservirea zonei Roman ■ documentul a fost aprobat in ședința de Guvern din 16 mai 2024 și este semnat de premierul Marcel Ciolacu ■ Deputatul Laurențiu Leoreanu,…

- ■ ”Ziua de 9 mai ramane, in devenirea noastra, borna marcanta, amintindu-ne de momentul in care Mihail Kogalniceanu, din forul legislativ național, in anul 1877, a subliniat statutul de națiune independenta și de sine statatoare a Romaniei”, a transmis deputatul Laurențiu Leoreanu ■ ziua de 9 mai este…

- ■ timp de doua zile, forțele de ordine au afectuat controale, fiind intocmite mai multe dosare penale ■ unele au vizat construcții fara avize ■ un nemțean are probleme dupa ce a fost depistat ca transporta o cantitate de pastrav ■ Cu ocazia minivacantei prilejuite de Sarbatorile Pascale, Sectia Regionala…

- ■ dupa Sarbatorile pascale, Adrian Bourceanu va convoca o ședința a Colegiului Prefectural ■ este prilejul ca reprezentanții Casei de Pensii și Arhivelor Statului sa explice modul in care pensionarii trebuie sa-și caute vechimea și drepturile salariale ■ prefectul a recunoscut ca noua lege a pensilor…

- ■ Psiholog Dr. Ana Aurelia Hutanu ■ Deși legea nr. 221/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 a intrat in vigoare de la 22 noiembrie 2019, cadrele didactice inca nu pot identifica in mod corespunzator bullying-ul și chiar il promoveaza prin ceea ce numim bullying…

- S.C. Semrom Moldova SA, cu sediul in Roman, str. Nordului, Nr.4, jud. Neamț, C.I.F. RO 10561027, J27/946/2005 societate aflata in faliment conform Legii 85/2006, dosar 1179 /103/ 2006., prin lichidatorul judiciar Manager Cont S.P.R.L. Roman, vinde separat prin licitație publica deschisa cu strigare…

- In temeiul prevederilor Legii nr.1 din 2005 și ale actului constitutiv al societații cooperative de consum, Consiliul de Administrație al Consumcoop Horia Societate Cooperativa convoaca Adunarea Generala Ordinara a membrilor cooperatori la sediul societații cooperative pentru data de 21.03.2024, ora…

- ■ George Lazar va candida la președinția CJ, iar deputatul Leoreanu va candida din nou pentru primaria Roman ■ Nicolae Ciuca, președintele PNL, președintele Senatului, fost premier, a lansat candidaturile deputatului Laurențiu Leoreanu, președintele Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta…