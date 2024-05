Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mititelu (56 de ani), patronul lui FCU Craiova, a explicat motivele pentru care l-a numit astazi oficial antrenor pe Marius Croitoru (43 de ani), dupa retrogradarea in Liga 2. FCU Craiova forțeaza revenirea in Superliga, iar alesul lui Mititelu este Croitoru. Conducatorul a enumerat calitațile…

- Marius Croitoru (43 de ani) a vorbit in premiera dupa numirea pe banca FCU Craiova. Liber de contract, antrenorul a fost prezentat azi la echipa lui Adrian Mititelu, pentru al doilea mandat. A acordat un interviu pentru site-ul clubului, in care a vorbit despre obiectivul clubului, despre relația cu…

- Petrolul a pierdut la Iași, in ultima etapa din play-out, scor 0-2, rezultat in urma caruia a incheiat pe locul 11 ediția 2023-2024 a Superligii. Partida din Copou, vitala pentru gazde in tentativa lor de a-și menține locul in primul eșalon, a stat sub semnul echilibrului pe tabela de marcaj o repriza,…

- Scandalul provocat de ultrașii lui FCU Craiova, in meciul care a retrogradat echipa lor favorita, nu a ramas nesancționat. Formația din Banie a pierdut pe teren propriu cu FC Hermannstadt, scor final 1-3, și va evolua in Liga 2 din sezonul viitor, daca Adrian Mititelu va dori sa continue sa investeasca.…

- Unul dintre cei mai iubiți jucatori de la UTA, Rareș Pop (18 ani), va susține luni, ora 18:00l, in partida pe care aradenii o au programata pe teren propriu in compania celor de la FCU Craiova, ultimul sau joc in fața propriilor suporteri. Talentatul jucator, care poate evolua atat in benzile laterale…

- Voleibaliștii de la SCMU Craiova au pierdut, sambata seara, meciul decisiv cu Zalau din cadrul turneului 5-8 al Diviziei A1, scro 3-1 (25-21, 25-20, 23-25, 25-13). Formația antrenata de Danuț Pascu a ratat astfel șansa de a se lupta pentru locul al 5-lea, ultimul care duce in Europa in acest sezon.…

- Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, a reacționat dupa ce a fost vazut alaturi de Marius Croitoru la revenirea lui Eugen Trica pe banca oltenilor din deplasarea cu Poli Iași (0-0). Mititelu a explicat ca Trica nu are niciun motiv sa fie ingrijorat pentru postul sau sau sa se supere, deoarece…

- Eugen Trica a fost fost prezentat oficial de FCU Craiova. El e noul antrenor al echipei lui Adrian Mititelu, așa cum a anunțat GSP in premiera, joi. Nicolo Napoli a fost inlocuit din funcția de antrenor, dar a ramas in cadrul clubului. Italianul e noul director tehnic de la FCU Craiova, informație oferita…