Primul magazin autonom din România se deschide mâine Primul magazin autonom din Romania Premiera pe piața locala. PENNY deschide primul magazin autonom din țara, in București. Noul magazin, situat in zona Politehnica, promite sa ofere o experiența de cumparaturi 100% digitala. Dupa o perioada de pregatire de 80.000 de ore, magazinul va fi deschis publicului din 29 mai. Intr-un spațiu de 349 metri patrați, clienții pot efectua achiziții rapid, produsele selectate fiind recunoscute automat la casa de marcat de tip self-checkout, unde lista de cumparaturi este verificata pentru acuratețe inainte de finalizarea plații. Procesul este securizat prin tehnologie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

In Romania s-a deschis primul magazin autonom, in cadrul caruia clienții nu vor mai fi nevoiți sa scaneze produsele achiziționate. Clienții pot adauga produsele direct in coș, iar cand ajung la casele de marcat doar achita ceea ce au cumparat. Primul magazin de acest tip va fi supermarketul Penny, din…

