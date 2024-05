Florin Tanase, 29 de ani, a vorbit despre o posibila intoarcere la FCSB, in aceasta vara. Fostul capitan al roș-albaștrilor e sub contract cu Al-Okhdood. Gigi Becali viseaza sa-l readuca pe Florin Tanase in aceasta vara la FCSB. Ba chiar a dezvaluit ca are o ințelegere cu fostul sau capitan. ...