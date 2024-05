Percheziții în Botoșani și alte trei județe din țară, într-un dosar privind obținerea ilegală de fonduri Percheziții in Botoșani și alte trei județe din țara, intr-un dosar privind obținerea ilegala de fonduri Nu mai puțin de 27 de mandate de percheziție domiciliara au fost puse in aplicare astazi, 28 mai, la mai multe locații din județele Botoșani, Alba, Cluj și Mehedinți, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice și ai altor structuri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul […] Citește Percheziții in Botoșani și alte trei județe din țara, intr-un dosar privind obținerea ilegala de fonduri in Botosani24.ro… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice și ai altor structuri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, au pus in executare pe 28 mai un numar de 27 de mandate de percheziție domiciliara, la mai multe locații…

- FOTO: PERCHEZIȚII domiciliare in Alba și alte 3 județe intr-un dosar de infracțiuni de obținere ilegala de fonduri. Mai multe utilaje nu ar fi fost folosite conform legii FOTO: PERCHEZIȚII domiciliare in Alba și alte 3 județe intr-un dosar de infracțiuni de obținere ilegala de fonduri. Mai multe utilaje…

- VIDEO Percheziții in Alba și alte trei județe din țara, intr-un dosar privind obținerea ilegala de fonduri. Valoarea prejudiciului La data de 28 mai, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice și ai altor structuri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea…

- Miercuri, 17 aprilie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sebeș au efectuat doua percheziții, ambele in comuna Gura Raului, județul Sibiu, in vederea documentarii…

- PERCHEZIȚII in Alba intr-un dosar de evaziune fiscala: Prejudiciu de peste 300.000 de lei PERCHEZIȚII in Alba intr-un dosar de evaziune fiscala: Prejudiciu de peste 300.000 de lei Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, impreuna cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție…

- PERCHEZIȚII in Alba, intr-un dosar de inșelaciune cu utilaje agricole. ”Afacerea”, urmarita de procurori pana in Malaysia PERCHEZIȚII in Alba, intr-un dosar de inșelaciune cu utilaje agricole. In dosar exista și suspiciuni de spalare de bani. Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…