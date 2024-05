Cum a scapat de o condamnare pentru furt, un tanar din Alba Iulia aflat momentan in arest la Penitenciarul Aiud. Ce s-a intamplat Un tanar din Alba Iulia aflat momentan in arest, la Penitenciarul Aiud, a scapat de un alt dosar penal și implicit de o condamnare intr-un dosar de furt. Este vorba despre un furt comis in 2021, pe strada Alcala de Henares din Alba iulia. O decizie a venit trei ani mai tarziu, in 22 mai […] Citește Cum a scapat de o condamnare pentru furt, un tanar din Alba Iulia aflat momentan in arest la Penitenciarul Aiud. Ce s-a intamplat in Alba24 .