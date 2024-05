Cătălin Stănică, hotărât să facă viața mai bună locuitorilor din Mihăești! Proiecte prioritare pentru următorii patru ani De patru patru ani, implicat in administrația locala, candidatul PNL la Primaria Mihaești, Catalin Stanica, a ascultat preocuparile, problemele și sugestiile oamenilor și a ajuns la concluzia ca impreuna pot sa gaseasca soluțiile potrivite. A venit momentul ca localnicii din Mihaești sa aiba alaturi o echipa cu viziune și determinare, capabila sa schimbe in bine comuna. Impreuna cu echipa de consilieri locali, Catalin Stanica e hotarat sa lucreze neincetat pentru a implementa proiecte menite sa imbunatațeasca calitatea vieții in comuna Mihaești, iar aici ne referim la: SANATATE • Modernizarea… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

