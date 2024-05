Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice și ai altor structuri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, au pus in executare pe 28 mai un numar de 27 de mandate de percheziție domiciliara, la mai multe locații…

- VIDEO Percheziții in Alba și alte trei județe din țara, intr-un dosar privind obținerea ilegala de fonduri. Valoarea prejudiciului La data de 28 mai, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice și ai altor structuri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Gorj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Gorj, au prins ieri in flagrant delict doua persoane, in timp ce ar fi comercializat aproximativ 55 de grame de cocaina, in apropierea unei unitați de invațamant din…

- La data de 22 martie a.c., in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca o tanara ar fi fost gasita inconștienta cu urme de sange, intr-o camera a unui apartament, situat pe bulevardul General Ion Dragalina, din Timișoara. Polițiștii s-au deplasat…

