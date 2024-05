Accident GRAV în comuna Apahida. Două victime încarcerate, una dintre ele resuscitată de salvatori – FOTO Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza in localitatea Sanicoara, comuna Apahida. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit doua echipaje SMURD, pompierii clujeni, dar și polițiștii. Salvatorii au gasit un autocamion și doua autoturisme avariate. Intr-una dintre mașini se aflau doua persoane incarcerate. ”Pompierii au descarcerat cele doua victime – doi barbați de aproximativ 40 de ani – din autoturismul avariat. Intrucat condiția medicala a unuia dintre barbați este grava, echipajele au operat o extragere de urgența. Imediat, barbatul a fost intubat, dar… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

