AstraZeneca retrage vaccinul anti-COVID. Compania recunoaște că poate provoca un efect secundar rar AstraZeneca a anuntat ca a initiat retragerea la nivel mondial a vaccinului sau anti-COVID-19 din cauza unui „surplus de vaccinuri actualizate disponibile”. De asemenea, compania a precizat ca va proceda la retragerea autorizatiilor de introducere pe piata a vaccinului Vaxzevria in Europa. „Deoarece intre timp au fost dezvoltate mai multe variante ale vaccinului COVID-19, exista […] The post AstraZeneca retrage vaccinul anti-COVID. Compania recunoaște ca poate provoca un efect secundar rar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

