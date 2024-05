Scene şocante la bordul unui avion: un bărbat a început să alerge pe culoar. Ce au făcut poliţiştii (VIDEO) Pasagerii aflati la bordul unui avion din Australia au informat marți, 28 mai, ca au arestat un pasager pentru ca a inceput sa alerge gol pe culoarul unui avion, dand jos un membru al echipajului. Zborul respectiv a trebuit sa intoarca la scurt timp dupa decolare, și asta pentru ca un barbat a inceput sa […] The post Scene socante la bordul unui avion: un barbat a inceput sa alerge pe culoar. Ce au facut politistii (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

