ABBA a lansat piesa de Craciun – Little Things

- Legendara trupa ABBA a lansat prima melodie cu tematica de Craciun. Piesa este inclusa pe cel mai nou album al formatiei suedeze, intitulat "Voyage", care se afla pe locul intai in 18 țari, inclusiv in Marea Britanie.

- Shawn Mendes a lansat track-ul “It’ll be okay”, o balada inspirata de o despartire in iubire. Cantecul marcheaza, de asemenea, prima lansare solo a lui Mendes de la cel de-al patrulea album de studio, “Wonder”, care a aparut in urma cu un an, pe 4 decembrie 2020, și a ajuns pe primul loc in Billboard…

- OneRepublic, trupa nominalizata la premiile GRAMMY®, a lansat o noua melodie – „Sunshine”. Piesa apare in lungmetrajul Clifford the Big Red Dog, care descrie dragostea unei fete pentru un cațeluș pe nume Clifford, iubire sa imensa facandu-l pe caine sa creasca la o dimensiune enorma. Recent, OneRepublic…

- Dupa succesul albumului “KG0516”, Karol G revine cu single-ul “Sejodioto”. Noua piesa celebreaza starea de bine, in care se afla artista, dupa o despartire. Melodia este scrisa impreuna cu Justin Quiles si Lenny Tavarez, cu care a colaborat si pentru hitul “Bichota”. Piesa este produsa de Ovy on the…