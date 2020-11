Vladimir Putin, la summitul G20: Rusia este pregătită să furnizeze vaccinul său altor state Președintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a transmis celorlalți șefi de stat care au participat la summitul online G20 ca țara pe care o conduce este pregatita sa furnizeze vaccinul sau „Sputnik V” anti-Covid-19 și altor state care au nevoie de el. Potrivit lui Putin, acest vaccin impreuna cu alte doua vaccinuri experimentale rusești vor fi disponibile și pentru ale state care au nevoie sa combata pandemia de coronavirus. Desi va exista o competitie intre diferitii producatori, prioritatea principala trebuie sa fie ”latura umanitara” si ”obiectivul nostru comun este sa construim o oferta de vaccinuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor Centrului Național de Operațiuni coronavirus, in ultimele 24 de ore au fost constatate in țara 467 de decese cauzate de boala și 24.822 de infecții noi. Numai în Moscova, în ultima zi, au fost înregistrate 7.168 de cazuri de Covid-19 și 74 de decese, conform…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a transmis sambata celorlalti sefi de stat participanti la summitul online G20 ca Rusia este pregatita sa furnizeze vaccinul sau ''Sputnik V'' si altor state care au nevoie de el pentru a combate pandemia de COVID-19, relateaza agentiile Reuters si DPA, potrivit…

- Presedintele rus Vladimir Putin, a carui tara afirma ca a dezvoltat vaccinuri eficiente impotriva COVID-19, a indemnat marti statele care formeaza grupul BRICS (Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud) sa-si uneasca eforturile pentru productia acestor vaccinuri pe scara larga, fara a detalia…

- ”Exista vaccinuri rusesti, ele sunt eficiente si sigure. Problema care ramane este a producerii lor in masa”, a declarat Vladimir Putin intr-un summit online al statelor membre ale Grupului BRICS, alcatuit din Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud. ”Este important, aici, sa ne unim eforturile…

- Presedintele rus Vladimir Putin, a carui tara afirma ca a dezvoltat vaccinuri eficiente impotriva COVID-19, a indemnat marti statele care formeaza grupul BRICS (Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud) sa-si uneasca eforturile pentru productia acestor vaccinuri pe scara larga, fara a detalia…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, da asigurari ca vaccinurile experimentale rusesti impotriva COVID-19 sunt eficiente. Liderul rus a mai adaugat ca spera ca vaccinarea in masa sa inceapa in Rusia pana la sfarsitul anului acesta. Vladimir Putin a mai declarat, joi, ca in ciuda creșterii numarului…

- Rusia a inceput productia celui de-al doilea vaccin anti-Covid-19, EpiVacCorona, dezvoltat la centrul de cercetari Vektor, a informat marti Anna Popova, responsabila in cadrul Agentiei sanitare ruse (Rospotrebnadzor), scrie agerpres . Este vorba de al doilea vaccin care intra in faza de productie, dupa…

- Un studiu publicat de revista medicala The Lancet arata ca vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat și testat in Rusia a generat anticorpi la zeci de subiecți studiați. In studiile de faza 1 și 2 ale vaccinului, numit Sputnik V, toți cei 76 de participanți la studiu au dezvoltat anticorpi impotriva virusului…