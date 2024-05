Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2: TUPEU… Imbracat elegant și la braț cu consilierul sau Alexandru Barbu, Dumitru Buzatu obține o noua victorie in fața judecatorilor vasluieni care par sa-și faca, pe mai departe, datoria fața de intaiul corupt al județului. Trimis, luna trecuta, in arest la domiciliu, pe vastul sau domeniu…

- FESTIVITATE… Elevii de clasa a V-a și a VI-a, calificați la Olimpiada Naționala de Matematica, vor susține astazi, la Liceul “Mihail Kogalniceanu”, proba scrisa. Primele rezultate vor fi afișate in aceasta seara pe site-ul Societații de Științe Matematice, iar cele finale, maine seara. Festivitatea…

- Elevii de la Colegiul Național Vasile Alecsandri Bacau au stralucit la faza naționala a Olimpiadei de Biologie, desfașurata la Sibiu, aducand acasa numeroase premii și mențiuni remarcabile. Premiul I a fost cucerit de catre Alexandra Ispasoaia, eleva in clasa a X-a, confirmandu-și supremația in domeniul…

- UPDATE 15.45: Dumitru Buzatu a ieșit din Peniteciarul Vaslui și a inspirat adanc prima gura de aer in libertate. In mana cu doua genți cu lucrurile personale, folosite in inchisoare, fostul șef al Consiliului Județean Vaslui s-a indreptat spre mașina care il aștepta de ceva vreme. Comitetul de primire…

- PREMII… Elevii vasluieni, care au reprezentat judetul la Olimpiada Nationala de Matematica, au obtinut rezultate deosebite: o medalie de argint, trei medalii de bronz si cinci mentiuni de onoare, acordate de Societatea de Stiinte Matematice din Romania. Cel mai bun punctaj a fost obtinut de Mihnea Pascaru…

- FEED-BACK OLIMPIC… Vasluiul are de ce sa fie mandru, caci la Olimpiada Nationala de Matematica, pentru clasele a VII-a si a VIII-a, editia 2024, organizata anul acesta pentru prima data in judet, mai exact la Husi, patru elevi de exceptie reprezinta invatamantul locului, la cel mai inalt nivel al Matematicii…

- REZULTATE… Judetul Vaslui a mai obtinut cinci locuri la Olimpiada Nationala de Matematica datorita rezultatelor foarte bune inregistrate de elevi. Acestea au revenit celor de pe locurile 2 sau 3 la nivel judetean. Este vorba despre Theodor Ioan Tataru (clasa a VII-a) de la Colegiul „Cuza Voda” Husi…

- UPDATE: Nici de data aceasta aparatorii lui Dumitru Buzatu nu au avut succes in fața judecatorilor de drepturi și libertați ai Tribunalului Vaslui. Astfel, instanța vasluiana a decis menținerea masurii privative de libertate dar decizia nu este definitiva. Ultimul cuvant il vor avea magistrații Curții…