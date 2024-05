Un ciclon extrem de puternic a lovit sudul Bangladeshului: peste 800.000 de persoane au fost evacuate din zonele vulnerabile

Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist a fost lovit in cap, de catre un adolescent de 16 ani, cu o naveta de bere, in timpul intervenției la o ardere ilegala de deșeuri in satul Darvari, comuna Ciorogarla din județul Ilfov. In timp ce baiatul era imobilizat de alți agenți, mai mulți barbați au vrut sa atace polițiștii, astfel…

- Cinci persoane au murit, iar alte 18 au fost date disparute in urma unor ploi puternice in statul Rio Grande do Sul, in sudul Braziliei, potrivit guvernului regional, relateaza News.ro . Intemperii au afectat 77 de municipalitati in acest stat, in care aproximativ 100 de persoane au fost evacuate de…

- Principalele companii aeriene din Dubai si-au reluat programul complet de zboruri dupa ce ploi abundente au lovit Emiratele Arabe Unite si tarile invecinate, provocand haos pe aeroportul din Dubai, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.

- O explozie care nu a fost urmata de incendiu s-a produs, miercuri seara, la un bloc de locuinte de tipul P+1 din municipiul Craiova, in urma exploziei s-a prabusit o parte a etajului 1, iar trei persoane au fost ranite, dintre care una este inconstienta

- Unsprezece persoane au fost ranite dupa ce un vas bulgaresc de croaziera s-a lovit, in cursul nopții de vineri spre sambata, intr-un zid de beton. Accidentul s-a petrecut intr-o ecluza de pe Dunare, in nordul Austriei, a anunțat sambata poliția locala. Conform Reuters, aproximativ 160 de pasageri se…

- ”850 persoane - elevi si profesori - au fost evacuate. Interventia este coordonata din teren de catre inspectorul sef al ISU Bistrita Nasaud si de prefectul judetului Bistrita Nasaud”, a anuntat ISU masurile luate dupa ce a fost semnalat miros de gaz.Au loc cercetari la fața locului, participand inclusiv…

- Pompierii din Ploiesti intervin, luni seara, la un bloc din oras, unde a fost semnalat un miros suspect, iar trei persoane au avut nevoie de ingrijirile medicilor. 8 perosoane au fost evacuate. ”Miros suspect pe casa scarii intre etajele 6-7 din cadrul unui bloc de tip P+8 din municipiul Ploiesti,…

- Un barbat de 43 de ani din Turda a fost reținut, fiind cercetat pentru infracțiunile de harțuire, șantaj, lovirea sau alte violențe, amenințare, distrugere și lipsire de libertate in mod ilegal.In fapt s-a reținut ca, in perioada 25 ianuarie a.c. – 3 februarie a.c., barbatul și-ar fi contactat fosta…