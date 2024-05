Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a cerut locuitorilor din mai multe zone din Rafah, in Fasia Gaza, sa plece si sa se indrepte spre „zona umanitara extinsa”, in timp ce se pregateste sa isi intensifice operatiunea militara in extremitatea sudica a Fasiei Gaza, la granita cu Egiptul, relateaza SkyNews, potrivit News.ro.

- Fortele israeliene au preluat controlul asupra partii palestiniene a punctului de trecere Rafah, de la granita cu Egiptul, in sudul Fasiei Gaza, informeaza The Times of Israel. Armata israeliana a confirmat ca Brigada sa blindata 401 a capturat marti dimineata partea dinspre Gaza a punctului de trecere…

- Aripa armata a Jihadului Islamic palestinian a informat luni seara ca a tras cu rachete din Fasia Gaza in directia Israelului, pe fondul unor intense bombardamente israeliene asupra orasului Rafah si al aprobarii de catre Hamas a unui proiect de armistitiu, transmite AFP, conform Agerpres.

- Responsabilul ONU pentru situatii umanitare de urgenta Martin Griffiths a avertizat marti, intr-o declaratie, ca o operatiune la sol a armatei israeliene in orasul Rafah din sudul Fasiei Gaza, ar fi “o tragedie fara margini”, transmite AFP, preluat de agerpres.ro. “Adevarul este ca o operatiune la sol…

- "Egiptul a adoptat o pozitie clara inca din primul minut (al razboiului), respingand in totalitate migrarea fortata a palestinienilor de pe pamanturile lor in Sinai sau in orice alt loc, pentru a salva cauza palestiniana de la lichidare si pentru a proteja securitatea nationala a Egiptului", a declarat…

- Ministerul Sanatații din Gaza, condus de Hamas, a declarat ca numarul morților din razboi depașește 34.000. Bilanțul a fost facut pentru mai mult de șase luni de razboi dintre Israel și militanții palestinieni.Bilanțul include cel puțin 42 de morți in ultimele 24 de ore, se arata intr-un comunicat al…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, se va deplasa sambata in Egipt, la granita cu Fasia Gaza, pentru a reinnoi apelurile la incetarea focului, relateaza AFP.Vizita sa are loc in contextul in care Israelul ameninta sa lanseze o operatiune militara majora in orasul Rafah,…

- Rușii au atacat cu rachete și drone in timpul nopții mai multe orașe ucrainene, iar cel mai puternic lovit a fost Harkov unde au fost cel puțin 15 explozii, iar alimentarea cu energie electrica a fost oprita.