Aproape un milion de deces/an pot fi prevenite cu planul '10-20-30': Ce presupune asta

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a dat decret pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru consolidarea capacitații de combatere a evaziunii fiscale. Noile prevederi legale, considerate controversate, dezincrimineaza evaziunea fiscala sub un milion de euro daca prejudiciul e platit. Legea…

- Aproximativ un milion de turiști sunt așteptați la Cascada Niagara pentru a vedea eclipsa totala de soare. Evenimentul va avea loc pe 8 aprilie. Cascada aflata la granița dintre SUA și Canada, este unul dintre locurile in care eclipsa se va vedea foarte bine. Aglomerație va fi pe ambele parți ale…

- Insula de 1 milion, 24 martie. Au mai ramas 46 de concurenți in competiție. Lemnaru a fost primul concurent care s-a autopropus la probe și care a și caștigat. Carina a fost eliminata de la „Insula de 1 milion”.Aseara, la „Insula de 1 milion” tensiunile intre concurenți au atins cote maxime, tabara…

- Cand ești Alex Bodi și conduci o mașina de aproape jumatate de milion de euro, toata lumea e la picioarele tale! Afaceristul e tratat ”regește” oriunde merge, iar cand vine vorba despre grija pentru bolidul de lux...totul este la superlativ! Iata cat de respectat este Alex Bodi cand iși face apariția…

- Filip este in pericol sa paraseasca „Insula de 1 milion”, dupa ce a pierdut o proba extrem de dificila. Totodata, in concurs a avut loc și prima accidentare, dar și cearta de proporții intre concurenți dupa furtul unui topor. Aseara, „Insula de 1 milion”, reality show-ul de aventura prezentat de Cosmin…

- Continue reading Cum arata furturile de lemne in Cluj: intr-un an au fost confiscate aproape doua mii de metri cubi de lemne transportate ilegal, amenzile au depașit un milion de lei at Info real.

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, anunța obținerea unei finanțari de aproape un milion de euro pentru digitalizarea pe fonduri europene prin PNRR a Spitalului Clinic Județean de Urgența „Sf.Ioan cel Nou”. „Obiectivul principal al proiectului este obținerea unor module informatice…

- O investiție privata de aproximativ 1.000.000 de euro urmeaza a fi demarata in viitorul apropiat. Este vorba despre un proiect al SC DORNA MEDICAL SRL din Vatra Dornei, care a facut o solicitare catre primaria și spitalul orașului Targu-Neamț, in vederea inchirierii unui spațiu (200 mp) și a instalarii…