Comisie de verificare pentru redeschiderea Transalpinei O comisie de specialiști din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova se va afla saptamana aceasta in Gorj pentru a verifica cea mai inalta șosea din țara Transalpina. Au fost executate lucrarile de deszapezire pe intreg tronsonul inchis circulației publice. Este vorba despre DN 67 C intre Ranca și Obarșia-Lotrului. Drumul respectiv a fost inchis inca din toamna anului trecut, ca urmare a sosirii iernii. In perioada cu zapezi, șoseaua este complet inchisa. De cateva saptamani au inceput lucrarile de pregatire a drumului, in vederea redeschiderii circulației rutiere. A fost inlaturata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi și vant valabila in 18 județe din țara pana joi dimineața. Sunt vizate județele Salaj, Cluj, Bihor, Alba, Sibiu, Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Dolj, Valcea, Argeș, Dambovița, Giurgiu, Teleorman și Olt. In aceste zone vor…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben privind intensificari ale vantului, cu viteze de 55-65 de kilometri pe ora, in 18 judete din Banat, Maramures, Transilvania si din zona Carpatilor Meridionali. Aceasta este in vigoare pana vineri seara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben privind intensificari ale vantului, cu viteze de 55-65 de kilometri pe ora, in 18 judete din Banat, Maramures, Transilvania si din zona Carpatilor Meridionali. Aceasta este in vigoare pana vineri seara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM)…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben valabila vineri, intre orele 10.00 si 23.00.”In intervalul mentionat, in Banat, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum si in zona Carpatilor Meridionali vantul va avea intensificari, cu viteze de 55...65 km/h.…

- Lucrarile la cea mai inalta șosea din țara, Transalpina, se apropie de final. Se monteaza deja indicatoarele rutiere pe Transalpina. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, se lucreaza in continuare in zilele cu vreme buna la deszapezirea șoselei. Lucrarile de deszapezire…

- Cod galben de ninsori insemnate cantitativ pentru Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura intra in vigoare azi, la ora 18.00.Pana marti, la ora 12:00, la altitudini de peste 1.500 de metri in Carpatii Meridionali si in Carpatii de Curbura vor predomina ninsorile, local insemnate cantitativ. Se va…

- Cabanierii din Ranca strang semnaturi pentru ca Transalpina sa fie redeschisa mai devreme in acest an. S-a trecut de 100 de semnaturi pe site-ul petitieonline. Inițiativa aparține Asociației Cabanierilor și Concesionarilor din Ranca. Proprietarii de pensiuni, cabane și hoteluri spun ca redeschiderea…