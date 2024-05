Stiri pe aceeasi tema

- Echipa FC Bacau se pregatește pentru un nou duel palpitant in cadrul Ligii 3, in a treia manșa a play-offului. Meciul programat pentru miercuri ii va aduce fața in fața pe bacauani și liderul CSM Bucovina Radauți, intr-o confruntare ce se anunța a fi extrem de tensionata. Cu 33 de puncte acumulate,…

- FARA PROBLEME… CSM Vaslui o umilește pe Rapid Brodoc, 7-0 (2-0), și e favorita la caștigarea play-out-ului Ligii 3. A fost o seara perfecta pentru Buhaescu și compania și una absolut de uitat pentru juniorii lui Dorin. CSM Vaslui și Rapid Brodoc s-au intalnit intr-un nou episod din derby-ul Vasluiului,…

- SUPARAȚI… Voința Perieni a condus-o cu 1-0 pe Racova, dar a plecat fara puncte de la Pușcași, unde a pierdut cu 3-2, in penultima etapa a sezonului regulat din Seria a 2-a a Ligii 5. Dupa meci, reprezentanții Voinței Perieni au acuzat jocul dur al gazdelor. Perienul mai are șanse mici sa prinda play-off-ul…

- MERG MAI DEPARTE… Cu o etapa inainte de finalul sezonului regulat se cunosc doar doua echipe calificate in play-off-ul Ligii 5. Este vorba despre Phoenix Tanacu (Seria 1) și CSM Hușana Huși (Seria a 2-a), echipele aflate pe locul 1 in cele doua serii. Ultima etapa se anunța palpitanta in privința celorlalte…

- ATAT S-A PUTUT… CSM Vaslui a pierdut cu FC Bacau, scor 1-3 (1-1), in ultima etapa a sezonului regulat și a ratat calificarea in play-off-ul Ligii 3, Seria 1. Intr-un alt joc, Rapid Brodoc a fost invinsa, acasa, de CSM Bacau (1-3). Deși CSM-ul are un buget cel puțin dublu fața de Brodoc, cele doua […]…

- “JUDEȚEANA”… Flacara Muntenii de Sus și CSO Negrești, doua echipe cu pretenții la un loc pe podium, s-au neutralizat reciproc in prima etapa a returului, scor 1-1, in timp ce Comstar Vaslui și Sporting Banca și-au umilit adversarele. Derby-ul etapei a 12-a a Ligii 4, dintre Muntenii de Sus și CSO Negrești…

- CALCULE… CSM Vaslui se pregatește de ultimele doua meciuri din sezonul regular al Ligii 3, cu Bucovina Radauți (acasa, 16 martie) și cu FC Bacau (23 martie, in deplasare), meciuri decisive pentru o performanța notabila inca din primul sezon pe cea de-a treia scena a fotbalului romanesc: calificarea…

- AMICAL… CSM Vaslui continua pregatirile pentru sezonul de primavara al Ligii 3. Echipa a plecat intr-un stagiu de pregatire montana, la Tarlungeni. Inainte de cantonament, “roș-alb-albaștrii” au disputat o partida amicala cu CSM Ramnicu Sarat, in deplasare, incheiata cu victoria gazdelor, scor 2-0.…