Balkan Marine Bunker Assets, o companie deținuta indirect de Gazprombenft, a dat faliment, iar Gazpromneft Marine Bunker Balkan SA, de asemenea aflata in sfera de influența a gigantului energetic rus, se indreapta cu pași repezi catre același deznodamant. In ultimii ani s-a derulat un razboi surd in Portul Constanța ce a avut ca protagoniști doi […] The post Cei doi pui ai Gazprom din Portul Constanța s-au certat pana au dat faliment appeared first on Puterea.ro .