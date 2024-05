Stiri pe aceeasi tema

- E atat se simplu sa vezi ce a promis acum patru ani un candidat și sa vezi ce a realizat. Am adus in atenție ieri cazul Dan Marian și am gasit pe pagina personala de facebook, videoclipurile de acum patru ani in care promitea sa rupa norii și sa aduca belșug nemasurat in județ. Am […] Articolul EDITORIAL…

- “In Romania se tergiverseaza nepermis de mult. Aici, in schimb, din acest punct de vedere, sistemul este mult mai eficient. Daca cineva incearca sa tergiverseze procesul, va fi penalizat”, Emil Mihai Lixandru, procuror roman care activeaza in Anglia. O geanta burdușita de bani și șapte luni de arest…

- Domnul Ciolacu, momentan premier al țarii, a descalecat in județ cu misiunea de a-l innobila pe șhaormarul Solomon. Ceea ce nu ne intereseaza pentru ca e o chestiune de partid. Despre cum iși spala ei rufele in familie și se innalbesc dupa ce Buzatu s-a scapat pe el in fața portbagajului cu bani, deja…

- Cel mai bun raspuns pentru intrebarea din titlu este ca aici ne-am nascut noi, vasluienii. Și daca acest fapt nu este destul de convingator, nu știu ce altceva v-ar putea convinge. Dar, pentru necredincioșii pesimiști, mai am cateva argumente imbatabile: Saptamana trecuta s-a intamplat in județul Vaslui,…

- Ma gandeam la subiectul urmatorului meu editorial genial. Și n-aș mai fi mers iar pe politica pentru ca am niște senzații de greața, senzații pe care nu doresc sa le acutizez pentru ca vine primavara și vreau sa merg pe vibrații inalte, pe floricele scumpe ca diamantele de 8 Martie, ciripit de pasarele…

- Exceptandu-l pe eternul Jan Ciupilan, vasluienii vor putea alege in acest an garda noua, oameni educați in democrație, oameni care, teoretic, ar trebui sa vina cu un suflu nou, o viziune moderna, o chestiune profunda cu care sa entuziasmeze electoratul. Doar ca ce vedem deocamdata e… nimic. Aceleași…

- E greu sa nu observi ca, odata ce a ocupat scaunul coruptului Buzatu, Adrian Solomon a capatat o anumita prestanța aristocratica. Nu mai este nici bețivul care se cearta cu baiatul de la șaormarie, nici conducatorul de fanfare țiganești. A devenit un intelectual rasat care bubuie de cultura, un butoi…

- EDITORIAL… In județul Vaslui, lupta contracronometru pentru supraviețuire se realizeaza și cu ajutorul serviciului medical aerian SMURD. Pe langa ambulanțele Serviciului de Ambulanța Județean și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența care zilnic mișuna prin tot județul, cazurile grave sunt transportate…