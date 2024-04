Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Dumitru Buzatu s-a dus la Iași in calitate de ciripitor a trecut prin instituțiile județului ca un crivaț care a generat tremurat incontrolabil pe mouse-ul de la PC și vizite dese la WC. Toți se intreaba pe cine va cadea pacatul și fiecare se roaga aprins la toți sfinții sa nu ajunga in […]…

- SINCER… Candidații spun lucruri trasnite, mai ales in campania electorala. In disperarea lor de a caștiga alegerile, aceștia abordeaza tot felul de subiecte, chiar daca expertiza in domeniu le lipsește cu desavarșire. In aceasta nota, candidatul AUR la Primaria Vaslui, Ionel Sandu, și-a propus, zilele…

- SUPARAT… Investițiile pe care le-a propus primarul Vasile Paval pentru perioada urmatoare au atras critici nu doar din partea consilierilor locali, ci și din partea oamenilor de afaceri. Ionel Sandu, patronul societații Radical și candidatul AUR la Primaria Vaslui, a venit la conferința de presa, organizata…

- Cel mai bun raspuns pentru intrebarea din titlu este ca aici ne-am nascut noi, vasluienii. Și daca acest fapt nu este destul de convingator, nu știu ce altceva v-ar putea convinge. Dar, pentru necredincioșii pesimiști, mai am cateva argumente imbatabile: Saptamana trecuta s-a intamplat in județul Vaslui,…

- NEINSPIRAT… Ionel Sandu a inceput vijelios cursa pentru caștigarea fotoliului de primar, facand un anunț riscant. Vineri, in cadrul unei conferințe de presa, acesta a declarat ca primul lucru pe care il va face cand va ajunge primar va fi evaluarea fiecarui funcționar al instituției, pe modelul lui…

- Marea, actuala și stringenta problema a pesedistului vasluian este cum sa se poziționeze strategic fața de problema „Buzatu cel corupt”. Pana la urma, a fost președintele organizației peste 3 mandate, mulți dintre cei de la varful ierarhiei au fost impinși acolo chiar de Buzatu. Nu se face acum, in…

- Au format unul dintre cele mai stufoase guverne din Uniunea Europeana, cu 18 ministere, spunandu-ne ca democrația costa. Au ajuns la un numar de 465 de parlamentari, locul 6 la nivelul Uniunii Europene, spunandu-ne ca democrația costa. Au capușat bugetul țarii cu tot felul de posturi pentru amante,…