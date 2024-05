Stiri pe aceeasi tema

- China asigura acostarea unui cargo rusesc sanctionat de SUA, implicat in transferuri de arme nord-coreene catre Rusia, potrivit unor imagini din satelit vazute de Reuters. Dovezile sunt de natura sa sustina ingrijorarile tot mai mari ale SUA cu privire la sprijinul pe care Beijingul il acorda Moscovei…

- Oficialii americani spun ca Iranul și-a intarit apararea in așteptarea atacului care ar putea veni din partea armatei israeliene - ca raspuns la rachetele și dronele iraniene lansate saptamana trecuta impotriva Israelului - prin cumpararea de arme rusești, totul facand parte din alianța strategica formata…

- Atacul fara precedent al Iranului asupra Israelului și razboiul pe scara larga al Rusiei in Ucraina - ambele derulate in ciuda apelurilor la reținere - par sa expuna o slabiciune crescanda a aliaților occidentali in ceea ce privește descurajarea amenințarilor, scrie luni, 15 aprilie, Sky News. Daca…

- Secretarul general-adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, in cadrul unui interviu pentru The Telegraph, ca Statele Unite au nevoie de aliații europeni pentru a face fața amenințarilor Rusiei și Chinei. Afirmațiile vin in contextul temerilor ca fostul presedinte american Donald Trump, care candideaza…

- NATO lupta cu patru coloși: secretarul general vorbește despre o alianța 'autoritara', intinsa pe mai multe continenteSecretarul general al NATO a declarat ca guvernele occidentale se confrunta cu o "alianta autoritara" compusa din Rusia, China, Iran si Coreea de Nord, care colaboreaza mai strans ca…

- Deși majoritatea oamenilor sunt familiari cu legendarul Nostradamus și cu predicțiile sale din secolul al XVI-lea, știați ca exista un „Nostradamus in viața” care caștiga notorietate pe rețelele de socializare? Persoana in cauza este Athos Salome, un parapsiholog din Brazilia, care a pretins in trecut…

- Giganții tehnologici Microsoft și OpenAI trag un semnal de alarma cu privire la creșterea utilizarii instrumentelor de inteligența artificiala, precum ChatGPT, in atacurile cibernetice. Cele doua companii au emis un avertisment comun, subliniind faptul ca hackerii recurg la modele lingvistice pentru…