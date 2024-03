Profețiile lui „Nostradamus din Brazilia” se adeveresc! Deși majoritatea oamenilor sunt familiari cu legendarul Nostradamus și cu predicțiile sale din secolul al XVI-lea, știați ca exista un „Nostradamus in viața” care caștiga notorietate pe rețelele de socializare? Persoana in cauza este Athos Salome, un parapsiholog din Brazilia, care a pretins in trecut ca a prezis pandemia de Covid-19 inca din 2012. Acum, prima sa predicție pentru 2024 pare sa se fi adeverit, dupa ce a afirmat ca va fi vorba despre „trei zile de intuneric„. El a susținut ca o explozie solara ar urma sa loveasca Pamantul și ca o efracție coronala de masa (CME) se indrepta catre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

