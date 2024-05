Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul francez Kylian Mbappe si-a oficializat plecarea de la Paris Saint-Germain la finalul sezonului dupa ce a jucat sapte ani la acest club, fara a-si anunta viitoarea destinatie, informeaza AFP. „Este ultimul meu an la Paris SG, nu voi prelungi si-mi voi incheia aventura peste cateva saptamani,…

- Kylian Mbappe (25 de ani) a anunțat oficial ca se va desparți de PSG la finalul acestui sezon. Contractul lui Mbappe cu PSG, clubul pentru care a jucat in ultimii 7 ani, urmeaza sa expire in aceasta vara și este conoscut faptul Starul francez a anunțat ca duminica, 12 mai, va juca ultimul sau meci pe…

- Formatia FC Metz, antrenata de Ladislau Boloni, a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa RC Lens, intr-un meci din etapa a 29-a a campionatului Frantei, in care oaspetii au condus cu 1-0, scrie news.ro.

- Echipa masculina de handbal din esalonul secund CS Medgidia, care evolueaza in turneul play off de promovare, a sustinut meciul din turul doi al Cupei Romaniei, intalnind pe teren propriu CSM Bucuresti, clasata pe locul cinci in prima liga. Partida s a incheiat cu succesul formatiei din capitala, scor…

