Cine este Mihail Mişustin şi ce înseamnă dacă Putin a ales să-l menţină în fruntea guvernului rus „Presedintele Vladimir Vladimirovici Putin a inaintat Dumei de Stat o propunere privind candidatura lui Mihail Vladimirovici Misustin pentru postul de presedinte al Guvernului”, a anuntat presedintele Dumei, Viaceslav Volodin, pe aplicatia de mesagerie Telegram. „Astazi (vineri – n.r.), deputatii vor lua o decizie responsabila in numele alegatorilor lor in aceasta problema”, a declarat Volodin. Aprobarea de catre Duma de Stat a discretului Misustin este aproape sigura, deoarece nu exista practic nicio opozitie in parlament, care l-a sustinut pe Putin in toate deciziile sale, inclusiv in invazia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

