Rusia relaxează condiţiile privind vânzările de valută ale exportatorilor, pentru contractele în ruble Presedintele Vladimir Putin a semnat in octombrie decretul prin care se impune reintroducerea controalelor de capital, care afecteaza zeci de companii din industria combustibilului, energiei, metalelor, chimiei, lemnului si cerealelor, pentru a sustine rubla. Moneda rusa era sub presiunea iesirilor de capital si a ofertei limitate de valuta straina. In aprilie, masurile de control al capitalului au fost prelungite cu un an. Anumiti exportatori rusi au fost obligati sa depuna nu mai putin de 80% din castigurile in valuta straina la bancile rusesti si apoi sa vanda cel putin 90% din aceste venituri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii a anunțat! Toate alimentele produse in Romania vor avea adaosul comercial plafonat, spune ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Acesta spune ca dorește ca mai multe alimente romanești sa fie pe rafturile magazinelor. In emisiunea „Romania Politica” de la Prima News, Ministrul…

- „Vedem produse romanesti cu adaos comercial foarte mare, iar produsele care vin din import au un adaos comercial foarte mic. Ne dorim foarte mult ca toti romanii sa aiba acces la alimente romanesti in retail si la preturi corecte. Mai mult de atat, aceasta ordonanta sau proiect de lege care va veni,…

- Vorbind la adunarea generala anuala a Asociatiei Bancherilor Straini de la Amsterdam, liderul bancii centrale americane a mentionat ca dezinflatia rapida care a avut loc in 2023 a incetinit considerabil in acest an si a determinat o regandire a directiei spre care se indreapta politica monetara. ”Nu…

- Fata de luna martie, preturile au crescut cu 3,18%, conduse de cresterea preturilor bauturilor alcoolice si tutun, precum si cazarii in hoteluri,, cafenelelor si restaurantelor. Rata inflatiei din aprilie marcheaza cea mai mare crestere anuala a preturilor din noiembrie 2022, cand inflatia era de aproximativ…

- Cursul de schimb a fost la 705.000 de riali/USD pe piata libera, in jurul orei 10:30, ora locala de duminica, potrivit datelor de la site-ul de monitorizare valutara Bonbast. Moneda iraniana a recuperat ulterior o parte din pierderi. Guvernul a stabilit un curs oficial de schimb de 42.000 de riali /USD…

- Liderii UE au cerut in martie BEI, care este detinuta in totalitate de guvernele UE, sa-si schimbe politica de creditare, care exclude in mod explicit imprumuturile pentru proiecte pur militare, pentru a ajuta Europa sa-si intensifice productia de aparare dupa invazia Rusiei in Ucraina. Ca urmare, banca…

- Bancilor li s-a ordonat sa organizeze aceste suspendari ale platilor pentru imprumuturile acordate militarilor si familiilor acestora, deoarece statul rus a incercat sa stimuleze oamenii sa lupte in ceea ce numeste ”o operatiune militara speciala” in Ucraina. Banca centrala a sugerat suspendarea platii…

- Europenii sunt optimiști! In ciuda presiunii continue a costului vietii pe intregul continent, 54% dintre ei cred ca vor avea mai multi bani de alocat in acest scop in 2024 decat in 2023, potrivit unui raport elaborat de un grup hotelier lider la nivel mondial, scrie economia.net . Raportul, bazat pe…