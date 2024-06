Stiri pe aceeasi tema

- "Nu e o situație care il privește pe el, in afara faptului ca au fost colegi in facultate și ca sunt prieteni de o viața. Vila lui Coldea, pe numele lui Neidoni. Cuibul de lux al generalului negru, ascuns pe Coasta de Azur. Ancheta exploziva - VIDEO Nu e vreun secret ca fratele meu a facut școala impreuna…

- In ultimele zile, in mediul online au aparut diferite fotografii in care Cristina Pucean, iubita și totodata dansatorea lui Bogdan de la Ploiești, este alaturi de un alt barbat. Inițial nu s-a știut cine este cel alaturi de care apare fosta concurenta de la Romanii au Talent, insa pana la urma s-a facut…

- Relația lui Bogdan de la Ploiești cu Cristina Pucean merge mai departe, in ciuda tuturor zvonurilor care au aparut, dupa ce imaginile cu ea in compania altui barbat au fost facute publice. Dansatoarea și-a surprins iubitul cu un cadou de lux, pentru care a scos din buzunar o mulțime de bani! Iata cum…

- Bogdan de la Ploiești a avut o ironie la adresa celor care au spus ca iubita lui l-a inșelat. Iata cum s-a afișat artistul alaturi de Cristina Pucean, dar și ce mesaj a transmis prin intermediul rețelelor de socializare!

- In cursul zilei de azi, cu puțin timp in urma, pe rețelele de socializare s-au viralizat mai multe imagini in care Cristina Pucean apare in compania altui barbat decat Bogdan de la Ploiești. Fanii se intreaba acum ce se intampla, de fapt. Sunt imaginile mai vechi, sau cei s-au desparțit din nou?! SpyNews.ro…

- Veste bomba in showbiz-ul romanesc! Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean formeaza din nou un cuplu! La cateva saptamani dupa ce au anunțat cea de-a doua desparțire, cei doi s-au afișat din nou impreuna! Imaginea pe care au postat-o de aceasta data a starnit multe reacții!

- In urma cu cateva zile, Bogdan de la Ploiești și-a ingrijorat fanii, dupa ce a postat un videoclip de cand era pe patul de spital. Iubita lui, Cristina Pucean, i-a fost alaturi, iar internauți au crezut ca este vorba despre probleme de sanatate serioase.