- Sute de pasageri au fost ținuți blocați intr-un avion timp de peste o ora pe Aeroportul Baneasa, fara nicio explicație din partea echipajului, dupa ce aeronava a aterizat acolo in loc sa ajunga la destinația sa inițiala, Aeroportul Otopeni. O aeronava a companiei Ryanair, care a decolat de la Treviso,…

- Un avion de calatori a decolat in 2024 și a aterizat in 2023, dupa un zbor lung de aproape opt ore. Cursa companiei ANA, compania naționala a Japoniei, a plecat din Tokyo la 1 ianuarie 2024 și a aterizat la Los Angeles la 31 decembrie 2023, strabatand aproape 8.000 de mile. Aparent anomalie, acest lucru…

- Mai mulți studenți au inchiriat un avion de mici dimensiuni pentru a flutura in jurul campusului Cambridge, Massachusetts, al Universitații Harvard un banner cu steagul palestinian și mesajul: „Harvard uraște evreii”. Controversatul mesaj vine ca o replica la demonstrațiile pro-palestiniene din campus…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a enervat, vineri, chiar la inceputul ședinței de Guvern, deoarece miniștrii vorbeau intre ei și nu erau atenți. ”Aș vrea sa incep și eu ședința de guvern, daca se poate, daca nu va suparați. Daca va deranjez, plec eu”, a spus Marcel Ciolacu, vizibil iritat. Marcel Ciolacu…

- Romania expects the European Commission to approve its pending contract-for-difference (CfD) support scheme for renewable energy projects by January, the energy ministry’s deputy secretary general Catalin Balan said on Monday, according to Reuters. Earlier this year, the European Bank for Reconstruction…

- Companies based outside Europe are reviewing securities they’ve listed in the bloc, as the implications of an overlooked clause in new ESG reporting rules sink in, according to Bloomberg. International companies that have issued stocks and bonds in the EU may need to comply with Europe’s Corporate Sustainability…

- Cancelarul german Olaf Scholz și consilierii sai au fost nevoiți sa fie evacuați și sa se intinda pe pista dupa un atac cu rachete care i-a surprins pe aeroportul din Tel Aviv. Delegatia cancelarului german Olaf Scholz, care se imbarcase pe aeronava care trebuia sa plece din Tel Aviv spre Cairo, a fost…