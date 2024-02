Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Italia. Trei muncitori au murit in Florența, dupa ce șantierul pe care lucrau s-a prabușit. Printre victime sunt și trei romani. Medicii spun ca doi dintre ei sunt in stare grava, au leziuni la coloana. Alți doi muncitori sunt inca dați disparuți și sunt cautați de echipele de salvare sub…

- Fetita a fost internata in urma cu o luna la Spitalul de Copii din Iasi, dupa ce a fost spalata pe cap cu o substanta folosita la deparazitarea animalelor. Fetita a ajuns in stare critica la spital, medicii fiind rezervati inca din momentul internarii asupra sanselor de supravietuire. Ea a intrat ulterior…

- Caz șocant in Calarași. Un barbat a murit in timp ce se afla la priveghiul prietenului sau, dupa ce a pus un pariu cu alte persoane. Medicii nu au mai putut sa il salveze, iar acum cei prezenți regreta ceea ce s-a intamplat. Iata de la ce a pornit totul.

- Caz șocant in Italia. Un roman a murit in condiții suspecte, in timp ce se afla pe strada. Tanarul de 22 de ani s-a prabușit pe asfalt și a fost gasit fara suflare. Oamenii legii nu au aflat cauza morții sale, motiv pentru care continua cercetarile. Iata ce ipoteze au!

- Eleva care a fost ranita grav in urma prabusirii zidului de la internatul Liceului 39; 39;Tamasi Aron 39; 39; din Odorheiu Secuiesc, in data de 18 decembrie 2023, s a stins din viata, marti, la Sectia ATI Copii a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta SCJU Targu Mures, conform Agerpres.roAstazi, in jurul…

- TRAGEDIE la Aiud: Un tanar de doar 31 de ani, agent din trupele SASS, a murit subit la ieșire din Penitenciar Dreghici Alexandru Cristian, un tanar de doar 31 de ani, care lucra in cadrul Penitenciarului Aiud, a murit luni, 8 ianuarie, pe neprevazute. Tanarul era agent operativ la SASS (Structura Asociata…

- O noua tragedie s-a produs in Romania. Un tanar de 20 de ani, din Argeș, a murit dupa ce acoperițul unei case parasite s-a prabușit. El se mai afla alaturi de inca doua persoane, care au supraviețuit. Medicii au ajuns la fața locului, dar nu au mai putut sa il salveze.

- Caz șocant in Arad. O mama de 25 de ani și bebelușul ei, nou-nascut, au murit in urma cu cateva ore la Maternitate. Femeia a nascut prin cezariana, iar mai apoi s-a stins din viața. Medicii au incercat sa o salveze, insa fara succes. Atat ea, cat și copilul au murit.