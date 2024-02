Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 13 ani a murit, dupa ce i s-a facut rau imediat dupa finalul unui antrenament de fotbal. Tragica intamplare a avut loc miercuri seara in localitatea Maieru din Bistrița-Nasaud.Baiatul ar fi consumat bauturi energizante și nu s-ar fi alimentat corespunzator in ziua in care a avut loc…

- O fata de cinci ani care se juca pe o plaja din Florida, SUA, a murit dupa ce a fost ingropata in nisip. Ea facea o groapa in nisip, iar marginea acesteia s-a prabușit. Nisipul a acoperit-o in totalitate, iar pe un baiat de șapte ani l-a prins pe jumatate, acesta fiind salvat, potrivit Mediafax. Accidentul…

- La data de 30 ianuarie a.c., in jurul orei 17.30 polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Apostolache au fost sesizați prin 112, cu privire la faptul ca un minor de 4 ani ar fi fost lovit de un copac, in timp ce se afla in padure, cu tatal sau. Polițiștii s-au deplasat la fața […]

- Un elev de la Colegiul National Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia a murit joi, dupa ce a cazut de la etajul al IV-lea al institutiei de invatamant. Informatia a fost confirmata pentru AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al liceului, Ioana Popa. Elevul a fost resuscitat la fata locului, dar…

- TRAGEDIE la Aiud: Un tanar de doar 31 de ani, agent din trupele SASS, a murit subit la ieșire din Penitenciar Dreghici Alexandru Cristian, un tanar de doar 31 de ani, care lucra in cadrul Penitenciarului Aiud, a murit luni, 8 ianuarie, pe neprevazute. Tanarul era agent operativ la SASS (Structura Asociata…

- Incendiu de proporții la o pensiune din Prahova, unde a fost activat planul roșu de urgența. Din primele informații, opt persoane erau cazate in imobil la momentul in care au izbucnit flacarile. Pana acum, doar trupul neinsuflețit al unui copil a fost gasit. Tragedie la o pensiune din Prahova Un incendiu…

- David, adolescentul care s-a stins din viața dupa ce a fost prins sub daramaturi terminase cursurile și intrase in internatul liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc, alaturi de alte colege. Nimeni nu banuia ce urmeaza sa se intample. Salvatorii au incercat sa ii scoata. Primele fete au fost scoase…

- O excursie cu școala in Austria s-a transformat intr-o adevarata tragedie pentru un grup de romani. Unul dintre elevi a murit, dupa ce a cazut in gol in gol de la geamul hotelului in care era cazat. Adolescentul de 13 ani din Romania nu a mai putut fi salvat de medici.